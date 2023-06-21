Меньше всего пострадал бассейн. Сейчас он был восстановлен, туда уже начали приходить люди. Об этом 24 Каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Спорткомплекс обретет новую жизнь

В прошлом году были полностью избиты стены, плавал мусор в воде. В спорткомплексе занимались не только студенты, но и многие харьковчане и спортсмены, известные в мире. Окончательная реконструкция требует больших средств.

Так, в апреле государство выделило 2 миллиона гривен на ремонт спорткомплекса и другого пострадавшего в арке учебного заведения. Бассейн и один из поврежденных учебных корпусов уже починили.

Как выглядит спортивный объект, где занималось немало людей / Фото 24 Канала

Итальянцы принялись делать дизайн будущего спорткомплекса ХПИ. Он будет очень красивый. В июне началась разработка, к середине осени обещают показать готовый проект. За эти четыре месяца должны искать средства, чтобы начать его реализовывать.

"Все работники, бывшие и действующие студенты, родители людей, которые занимались в спорткомплексе, и сами спортсмены приобщались к разбору завалов и восстановлению. Благодаря им удалось сэкономить большие средства, которые могли пойти на более серьезные работы. Разбор завалов делали сами работники, и за это им большая благодарность", – подытожила Черненко.

В очередной раз убеждаемся, что мы, украинцы, в отличие от нашего северного соседа, умеем хорошо отстраивать, а не разрушать. Вскоре все увидят красноречивое "до и после".

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