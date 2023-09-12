Матч между Италией и Украиной состоится в Милане на легендарном стадионе "Сан-Сиро". Это будет первый матч между командами в этом отборе.

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В день матча тренерские штабы обеих сборных определились с цветом форм, в которых команды проведут матч. Италия выбрала "домашнюю" форму синего цвета. Следовательно, сборной Украины досталась тоже "домашняя" форма в желтых цветах.



Италия сыграет в синей форме, а Украина – в желтой / фото Александра Гливинского

Матч Италия – Украина начнется в 21.45. Онлайн-трансляция матча Италия – Украина доступна на сайте 24 Канала.

Следует отметить, что с 2023 года сборная Италии выступает в форме от adidas. До этого 20 лет "скуадра адзурра" выступала в форме от другого немецкого производителя – Puma. Так что на новой форме итальянской сборной появились традиционные три полоски, которые разместили на плечах. Сама же форма имеет декоративные элементы.

Правда новая форма пока не принесла успеха итальянцам. В первом же матче в этой форме они проиграли дома Англии. А в финале четырех Лиги наций заняли третье место.

Что касается Украины, то наша команда и дальше одевается в форму производства Joma, несмотря на скандал относительно сотрудничества этой компании с россиянами.