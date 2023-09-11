Италия – Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед игрой на "Сан-Сиро"
Сборная Украины по футболу 10 сентября прилетела в Милан, где проведет отборочный матч на Евро-2024 против Италии. В канун принципиального поединка Сергей Ребров пообщается с прессой.
Главный тренер "сине-желтых" даст предматчевую пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Начало общения со СМИ начнется в 19:30 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.
Достойно внимания Перепишут историю или нет: какие шансы Реброва привести Украину к первой победе над Италией
С надеждой на первую победу над "Скуадро адзуррой"
После официального мероприятия сборная проведет последнюю тренировку на легендарном "Сан-Сиро".
Эта игра будет принципиальной сразу по двум причинам. Италия и Украина 8 раз играли между собой в очных встречах. И ни в одной из них украинцы не праздновали победы. За то в активе "скуадро адзурра" 6 победил при двух мировых. Последний раз эти национальные команды играли еще в сезоне-2018/2019, когда сыграли вничью 1:1 в товарищеском поединке.
Поэтому Сергей Ребров может привести сборную к первой победе в истории сине-желтых над итальянцами, которые подходят к матчу в обескровленном составе. Украина еще не проигрывала под руководством Реброва.Важно! Матч отбора на Евро-2024 Италия – Украина стартует 12 сентября в 21:45.
- Перед этой очной встречей украинцы забрали очки в Англии – ничья 1:1.
- Италия же расписала идентичную мировую 1:1 с Северной Македонией.
Пресс-конференция Сергея Реброва