В понедельник, 27 марта, молодежная сборная Украины сыграет спарринг против итальянских сверстников. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. За трансляцией матча можно следить на 24 Канале.

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В ходе учебно-тренировочного сбора "сине-желтые" уже провели один поединок. 24 марта в турецком Белеке "молодежка" Украины на последних секундах матча одержала победу над Данией (3:2). В этом поединке действиями сборной руководили помощники Ротаня, поскольку сам Руслан Петрович находился в лагере главной команды страны.

Ожидается, что в матче против итальянцев на тренерском мостике молодежной сборной Украины появится Руслан Ротань, который должен прилететь из Лондона. Наставник сборной планирует привлечь к поединку против Италии футболистов, не игравших со скандинавами.

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