У понеділок, 27 березня, молодіжна збірна України зіграє спаринг проти італійських однолітків. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. За трансляцією матчу можна слідкувати на 24 Каналі.
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Під час навчально-тренувального збору "синьо-жовті" вже провели один поєдинок. 24 березня в турецькому Белеку "молодіжка" України на останніх секундах матчу здобула перемогу над Данією (3:2). У цьому поєдинку діями збірної керували помічники Ротаня, оскільки сам Руслан Петрович знаходився в таборі головної команди країни.
Очікується, що в матчі проти італійців на тренерському містку молодіжної збірної України з'явиться Руслан Ротань, який має прилетіти з Лондона. Наставник збірної планує залучити до поєдинку проти Італії футболістів, які не грали зі скандинавами.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ІТАЛІЯ U-21 – УКРАЇНА U-21
- Нагадаємо, що молодіжна збірна України влітку візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21).
- Форум проходитиме із 21 червня до 8 липня на стадіонах Грузії та Румунії.
- Збірна України потрапила до групи B, де зіграє проти господарів чемпіонату румунів, а також з Іспанією та Хорватією.
- Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.