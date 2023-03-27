У понеділок, 27 березня, молодіжна збірна України зіграє спаринг проти італійських однолітків. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. За трансляцією матчу можна слідкувати на 24 Каналі.

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Під час навчально-тренувального збору "синьо-жовті" вже провели один поєдинок. 24 березня в турецькому Белеку "молодіжка" України на останніх секундах матчу здобула перемогу над Данією (3:2). У цьому поєдинку діями збірної керували помічники Ротаня, оскільки сам Руслан Петрович знаходився в таборі головної команди країни.

Очікується, що в матчі проти італійців на тренерському містку молодіжної збірної України з'явиться Руслан Ротань, який має прилетіти з Лондона. Наставник збірної планує залучити до поєдинку проти Італії футболістів, які не грали зі скандинавами.

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