Последний матч не будет иметь значения: Украина потеряла шансы попасть на ЧМ-2023 по баскетболу

Мужская сборная по баскетболу провела предпоследний поединок отбора на чемпионат мира-2023. Подопечные Айнарса Багатскиса уступили сборной Италии.

Италия – Украина 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

Лишь победа над Италией оставляла шансы для сборной Украины на выход в финальную часть чемпионата мира 2023 года. На этом пути подопечных Айнарса Багатскиса ожидали два решающих матча. В четверг, 23 февраля, украинцы провели встречу против Италии, уже квалифицировавшейся на ЧМ.

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В отчетном поединке Багатскис не смог рассчитывать на защитника Анатолия Штунделя и форварда Владимира Конева. В сборную вернулись Иссуф Санон, Богдан Близнюк и Артем Пустовой.

Первая четверть прошла в напряженной борьбе, где каждый из соперников не хотел уступать. Впрочем, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе итальянцев – 23:21.

Во втором периоде "сине-желтые" сумели перевернуть ход поединка и восстановить паритет – 43:43. Однако в следующих двух 10-минутках итальянцы перехватили инициативу и довели матч до победы с преимуществом в 10 очков.

Финальный счет 85:75 лишил украинцев шанса попасть на Мундиаль. Завершающий матч уже не будет иметь турнирного значения.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023. Группа L

1. Испания – 17 очков (9 побед/1 поражение)

2 Италия – 16 (7/ 2)

3. Грузия – 14 (5/4)

4. Исландия – 13 (4/5)

5. Украина – 12 (3/6)

– 12 (3/6) 6. Нидерланды – 9 (0/9)

Последний матч отбора в ЧМ-2023 сборная Украины проведет 26 февраля против Нидерландов.