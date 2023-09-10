"Мы едем за очками": игрок сборной Украины настроен на бой против Италии

Георгий Судаков отметил силу чемпионов Европы, но отметил желание не проиграть в Милане. Также хавбек Шахтера выразил свое мнение по поводу ничьей с англичанами.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины по футболу проведет очередной матч квалификации Евро-2024. Команде Сергея Реброва будет противостоять действующий чемпион Европы – сборная Италии.

По теме Это следующий мегатрансфер Шахтера: английский журналист расхвалил хавбека сборной Украины

Итальянцы будут злы

"Скуадра Адзурра" пока не впечатляет в этой отборочной кампании, поэтому у Украины есть шансы на очки в Милане. Хавбек "сине-желтых" Георгий Судаков высказался по поводу встречи против итальянцев.

Сейчас – игра с Италией, все мысли – только о ней. Понимаем, как она принципиальна. Ничья итальянцев с македонцами (1:1) может помочь нам в следующих поединках. Италию мы еще не разбирали, поэтому мне трудно что-либо говорить о ней. Сильная команда, топ-уровня, действующий чемпион Европы. Не могу сказать, что она слабее Англии. Да, итальянцы проиграли первый матч квалификации, но сейчас будут злы и будут готовиться к нашему поединку, как к последнему. Это последний шанс исправить ситуацию. Но мы тоже едем за очками,

– рассказал Судаков.

В субботу 9 сентября наша команда смогла не проиграть главному фавориту группы Англии (1:1). Георгий также прокомментировал успешный результат во Вроцлаве.

Что касается матча с Англией, то для болельщиков и для нас это очко очень важно, но всегда хочется побеждать, несмотря на то, против какой команды играешь. Наверное, это хороший результат для нас, но этого недостаточно. На старте матча с англичанами было очень тяжело, первые 15 минут мы вообще мяча не касались. Но они не создавали много моментов. За первый тайм только гол и больше моментов не было. Просто сложно играть без мяча, нужно много бегать. Но мы воспользовались своим шансом, забили, очень хорошо сыграли в обороне. Мы понимали, какой будет матч, являющий собой Англия, насколько она сильна. Но так же не забывали о своем уровне. Хотелось бы больше играть с мячом. Британцы очень высоко прессинговали, было сложно выходить из-за короткого и среднего паса. При такой игре можно сказать, что мы удовлетворены результатом,

– подытожил Георгий.

Читайте также Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год

Напомним, что у Украины в активе 7 очков после четырех матчей квалификации Евро-2024. Это позволяет подопечным Сергея Реброва идти вторыми в группе С, опережая Италию и Северную Македонию на три очка.

. Матч Италия – Украина пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро" 12 сентября. Начало – в 21:45 по киевскому времени.