У вівторок, 12 вересня, збрна України з футболу проведе черговий матч кваліфікації Євро-2024. Команді Сергія Реброва протистоятиме чинний чемпіон Європи – збірна Італії.

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Італійці будуть злі

"Скуадра Адзурра" поки не вражає у цій відбірковій кампанії, тому Україна має шанси на очки у Мілані. Хавбек "синьо-жовтих" Георгій Судаков висловився щодо зустрічі проти італійців.

Зараз – гра з Італією, усі думки – тільки про неї. Розуміємо, наскільки вона важлива. Нічия італійців із македонцями (1:1), можливо, допоможе нам у наступних поєдинках. Італію ми ще не розбирали, тому мені важко щось казати про неї. Сильна команда, топ-рівня, чинний чемпіон Європи. Не можу сказати, що вона слабша за Англію. Так, італійці програли перший матч кваліфікації, але зараз будуть злі і готуватимуться до нашого поєдинку, як до останнього. Це їхній останній шанс виправити ситуацію. Але ми також їдемо за очками,

– розповів Судаков.

У суботу, 9 вересня, наша команда змогла не програти головному фавориту групи Англії (1:1). Георгій також прокоментував успішний результат у Вроцлаві.

Щодо матчу з Англією, то для вболівальників і для нас це очко дуже важливе, але завжди хочеться перемагати, незважаючи на те, проти якої команди граєш. Напевно, це хороший результат для нас, але цього недостатньо. На старті матчу з англійцями було дуже важко, перші 15 хвилин ми взагалі м’яча не торкалися. Але вони не створювали багато моментів. За перший тайм лише гол і більше моментів не було. Просто складно грати без м’яча, треба багато бігати. Але ми скористалися своїм шансом, забили, дуже добре зіграли в обороні. Ми розуміли, який буде матч, що являє собою Англія, наскільки вона сильна. Але так само не забували про свій рівень. Хотілося б більше грати з м’ячем. Британці дуже високо пресингували, було складно виходити через короткий та середній пас. За такої гри можна сказати, що ми задоволені результатом,

– підсумував Георгій.

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Нагадаємо, що Україна має 7 очок після чотирьох матчів кваліфікації Євро-2024. Це дозволяє підопічним Сергія Реброва йти другими у групі С, випереджаючи Італію та Північну Македонію на три очки.

Довідка. Матч Італія – Україна пройде у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" 12 вересня. Початок – о 21:45 за київським часом.