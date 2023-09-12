Лобовая битва: где смотреть матч Италия – Украина за выход на Евро-2024 – весь список трансляций

Важный матч команды Сергея Реброва будет вживую показан в Украине как на телевидении, так и в интернете. Рассказываем, как не пропустить игру в Милане.

Уже сегодня, 12 сентября, сборная Украины проведет, возможно, самый важный матч квалификации на Евро-2024. Команде Сергея Реброва будут противостоять чемпионы Европы итальянцы, пишет 24 канал.

Следите с нами Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Турнирное положение

Действующий отбор пока составляется успешно для нашей команды. После поражения от англичан в стартовом туре сборную Украины возглавил Сергей Ребров, получивший 7 очков в трех матчах. Особо ценной стала ничья с фаворитом группы Англией три дня назад.

А вот Италия пока не впечатляет. "Скуадра Адзурра" победила только Мальту, тогда как в играх с Англией и Северной Македонией получила всего один балл. Летом команда неожиданно осталась без главного тренера, вместо Роберто Манчини пришел Лучано Спаллетти.

В турнирной таблице группы С Италия идет лишь третьей, имея поровну очков с Северной Македонией. Обе команды отстают на три балла от второй Украины. Но у нашей команды на один матч больше сыгран, чем у "Скуадры Адзурры".

Где смотреть матч Италия – Украина

В Украине матч будет показан в прямом эфире на двух платформах. Для телезрителей матч Италия – Украина онлайн будет доступен по региональным каналам Суспільного.

Речь идет именно о пользователях в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Общественного вещания на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

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В свою очередь, для интернет-пользователей прямая трансляция матча Италия – Украина будет доступна на онлайн-платформе Megogo. Просмотр будет доступен только для подписчиков "Максимальная" (месячная цена – от 164 гривен).

За час до игры (20:30) в студии Megogo стартует аналитическая студия с экспертами – футбольным блоггером Андреем Колесником и актером студии "Мамахохотала" Олегом Маслюком. Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Владимир Кобельков.