"Двигаемся вперед с гордостью и характером": Шевченко высказался о матче Украины с Италией

Бывший тренер национальной сборной посетил важную игру его экспидопечных. Андрей Николаевич вернулся на стадион, где прошли золотые годы его карьеры.

Сборная Украины уступила Италию в горловом матче квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва пропустила дважды от Давиде Фраттези и ответила только одним голом Андрея Ярмоленко.

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Игру посетило немало украинцев, живущих в Европе. Одним из звездных гостей на Сан-Сиро был легендарный Андрей Шевченко. Икона Милана вернулась на родной стадион и написала об этом на своей странице в инстаграмм.

Спасибо, "Сан-Сиро", за теплый прием минувшей ночью. Это были невероятные эмоции, столько ностальгии… Непростая игра для нас, но мы двигаемся вперед с гордостью и характером, отличающим нас. Болеем за наших,

– написал в посту Шевченко.

Напомним, что Андрей Николаевич - лучший бомбардир в истории сборной Украины. Также он руководил национальной командой с 2016 по 2021 год и выводил ее в четвертьфинал Евро-2020.

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Пока команда под руководством Сергея Реброва идет третьей в отборочной группе на Евро-2024, имея одинаковое количество баллов с Италией и Северной Македонией. Свои следующие матчи Украина проведет в октябре – 14 против македонцев и 17 против Мальты.