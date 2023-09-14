"Двигаемся вперед с гордостью и характером": Шевченко высказался о матче Украины с Италией
Источник:инстаграм Андрея Шевченко
Бывший тренер национальной сборной посетил важную игру его экспидопечных. Андрей Николаевич вернулся на стадион, где прошли золотые годы его карьеры.
Сборная Украины уступила Италию в горловом матче квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва пропустила дважды от Давиде Фраттези и ответила только одним голом Андрея Ярмоленко.
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Игру посетило немало украинцев, живущих в Европе. Одним из звездных гостей на Сан-Сиро был легендарный Андрей Шевченко. Икона Милана вернулась на родной стадион и написала об этом на своей странице в инстаграмм.
Спасибо, "Сан-Сиро", за теплый прием минувшей ночью. Это были невероятные эмоции, столько ностальгии… Непростая игра для нас, но мы двигаемся вперед с гордостью и характером, отличающим нас. Болеем за наших,
– написал в посту Шевченко.
Напомним, что Андрей Николаевич - лучший бомбардир в истории сборной Украины. Также он руководил национальной командой с 2016 по 2021 год и выводил ее в четвертьфинал Евро-2020.
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Пока команда под руководством Сергея Реброва идет третьей в отборочной группе на Евро-2024, имея одинаковое количество баллов с Италией и Северной Македонией. Свои следующие матчи Украина проведет в октябре – 14 против македонцев и 17 против Мальты.