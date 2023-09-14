Збірна України поступилась Італії у горловому матчі кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва пропустила двічі від Давіде Фраттезі і відповіла лише одним голом Андрія Ярмоленка.

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Гру відвідало чимало українців, які живуть у Європі. Одним із зіркових гостей на "Сан-Сіро" був легендарний Андрій Шевченко. Ікона Мілана повернувся на рідний стадіон та написав про цей на своїй сторінці в інстаграм.

Дякую, "Сан-Сіро", за теплий прийом минулої ночі. Це були неймовірні емоції, стільки ностальгії… Непроста гра для нас, але ми рухаємось вперед з гордістю та характером, який вирізняє нас. Вболіваємо за наших,

– написав у пості Шевченко.

Нагадаємо, що Андрій Миколайович є найкращим бомбардиром в історії збірної України. Також він керував національною командою з 2016 по 2021 роки і виводив її у чвертьфінал Євро-2020.

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Наразі команда під керівництвом Сергія Реброва йде третьою у відбірковій групі на Євро-2024, маючи однакову кількість балів з Італією та Північною Македонією. Свої наступні матчі Україна проведе у жовтні – 14-го проти македонців та 17-го проти Мальти.