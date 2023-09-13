Дочь Малиновского отказалась поддерживать Украину в игре против Италии: забавное видео

Сборная Украины неудачно дебютировала на Сан-Сиро. Команда Сергея Реброва проиграла Италии в отборе на Евро-2024.

Дубль Давиде Фраттези принес домашнюю победу "скуадро адзурро" со счетом 2:1. Единственный гол в составе сине-желтой команды забил ее капитан Андрей Ярмоленко. Это очередная победа Италии над Украиной, еще ни разу не побеждавшая этого неудобного соперника.

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Дочь пошла против сборной звездного отца

К сожалению, Руслан Малиновский не мог помочь сборной на футбольном поле. Полузащитник не получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи отбора на Евро-2024. Сергей Ребров не вызывал футболиста, который сейчас, мягко говоря, в неотличной форме. Руслан не провел ни одного матча за Марсель на старте сезона и недавно вернулся в Италию на правах аренды у Дженоа.

Однако Малиновский нашел возможность и приехал в расположение сборной перед поединком на Сан-Сиро, где его были рады видеть.

А вот семья футболиста разделилась на два болельщика - те, кто поддерживали Украину (Руслан и его жена), и те, кто болел за Италию (их маленькая дочь Оливия).

Ответ Оливии изумил ее маму. Дочь откровенно рассказала, что поддерживала Италию в игре против родной сборной. Даже уговоры мамы не убедили малышей. Оливия наотрез отказалась поддерживать "сине-желтых".

Как дочь Малиновского болела за Италию в матче с Украиной: смотрите видео

Интересно, если ответила Оливия, если бы ее отец в тот момент был на футбольном поле в футболке сборной Украины?

Такой ответ девочки не очень удивляет, ведь она с самого малыша живет за границей. Ведь Руслан с 2016 играет за иностранные клубы. А его дочь Оливия появилась на этот свет 13 ноября 2019, когда Малиновский выступал за итальянскую Аталанту.

Зимой 2023 семья украинца переехала жить в Марсель, но пробыла там очень недолго. Ведь уже в августе того же года Руслан вернулся в Италию.

Отметим, что в футболке Дженоа Руслан уже успел провести 2 матча, но пока еще не запомнился результативными действиями.

Сам Малиновский уже имеет за своей спиной 55 сыгранных матчей за сборную Украины (7 голов).