Кто станет победителем матча Италия – Уэльс и может сыграть против Украины на Евро-2020

В группе A в воскресенье, 20 июня, состоятся заключительные матчи группового этапа. Италия сыграет против Уэльса. Букмекеры оценили шансы каждой из команд получить три очка, а также выйти из группы.

Ситуация в группе A

Сборные Италии и Уэльса в очной встрече между собой определят победителя группы A. Пока лидирует Италия, которая выиграла два первых матча в группе и имеет шесть очков. Уэльс второй, имея четыре очка в активе. Италию устроит и ничья, чтобы выйти из группы с первого места.

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Италия выиграла предыдущие 10 матчей подряд, не пропустив ни одного гола. Зато команда забила 31 гол. В целом сборная Италии не проигрывает 29 последних матчей. В последний раз "скуадра адзурра" проигрывала еще 10 сентября 2018 года в Лиге наций Португалии.

Именно победитель этой группы в плей-офф сыграет со второй командой из квартета C. И этой командой может стать сборная Украины, если в матче против Австрии выигрывает или сыграет вничью.

Кто фаворит матча?

В матче между сборными Италии и Уэльса эксперты отдают предпочтение именно итальянцам. Они довольно уверенно стартовали на Евро-2020 с разгромных побед над турками и швейцарцами. Поэтому победа Италии в этом матче – 62%. Зато победа Уэльса – только 14%.

Но не стоит сбрасывать Уэльс со счетов. Команда показала, что имеет характер, чтобы выстоять и победить. Ставка на победу Уэльса в Favbet может принести выигрыш с коэффициентом 8. Зато победа Италии – только 1,54. Ничья в этом матче – 3,95.

В предыдущих матчах на Евро-2020 Италия забивала по три гола и не пропускала. Ставка на ТВ 2,5 в этом матче – аж 2,28.