Четвертое золото в истории: Италия выиграла чемпионат мира по волейболу

Итальянская сборная под руководством Фердинандо Ди Джорджо смогла обыграть в финале Польшу. Напомним, что Украина попала в ТОП-8 этого турнира.

Польша – Италия 1:2 (25:22 / 21:25 / 18:25 / 20:25)

В польском городе Катовице подошел к концу чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Лучшей командой планеты стала итальянская сборная, пишет 24 канал.

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В финале турнира будущим чемпионам противостояли хозяева площадки – сборная Польши, которая до этого выигрывала два подряд ЧМ. Именно за ней последовал первый сет (25:22).

Впрочем, следующие три взяла уже Италия и отобрала звание чемпиона мира. Для апеннинцев это уже четвертое золото на ЧМ по волейболу.

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Ранее итальянцы выигрывали Мундиаль в 1990, 1994 и 1998 годах. По количеству титулов сборная вышла на второе место в рейтинге, возглавляемом сборной СССР (6).

Напомним, что прорыв на этом турнире подчинился сборной Украины. Подопечные Угиса Крастиньша дошли до четвертьфинала, где проиграли Словении. К слову, балканцы уступили в матче третье место Бразилии.