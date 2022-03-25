Италия сенсационно пролетела мимо чемпионата мира-2022

Сборная Италии 24 марта сыграла дома против Северной Македонии в рамках полуфинала отбора чемпионата мира-2022. Хозяева неожиданно потерпели поражение.

Италия – Северная Македония 0:1

Гол: Трайковски, 90+2

Италия была очевидным фаворитом этого противостояния. Самым большим аргументом было преимущество итальянцев на футбольном поле. В течение двух минут у Бареллы и Жоржинью были моменты открыть счет в поединке, но попытки были неудачными, пишет 24 канал.

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Следует выделить момент Жоржинью, пробившему в ворота соперника после ошибки голкипера Северной Македонии, отдавшего мяч прямо в ноги итальянца. Но девятка Италии пробил очень легко.

Иммобиль сильно пробивал в падении. Голкипер кончиками пальцев сумел перевести мяч на угловой.

В конце первого тайма Иммобиле сигнализировал арбитру об игре рукой в ​​исполнении игрока гостей. Но судья не повел себя на провокации.

Единственный гол, ставший роковым для итальянцев

Во второй части встречи хозяева продолжили свое тотальное доминирование на футбольном поле.

Однако все решил один удар уже в компенсированное арбитром к основному матчу время. Голкипер выбил мяч вдали от собственных владений, Трайковски получил скидку головой и отважился на дальний удар. Александр бильярдным ударом прошил сетку ворот Италии – 0:1.

Команда так радовалась голу, что выбежала вместе с тренерами на футбольное поле.

Северная Македония неожиданно выбила Италию в полуфинале отбора чемпионата мира-2022.

Италия – Северная Македония видеообзор матча