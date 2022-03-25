Італія – Північна Македонія 0:1

Гол: Трайковскі, 90+2

Італія була явним фаворитом цього протистояння. Найбільшим аргументом була перевага італійців на футбольному полі. Протягом двох хвилин Барелла та Жоржинью мали моменти відкрити рахунок у поєдинку, але спроби були невдалими, пише 24 канал.

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Слід виділити момент Жоржинью, який пробив у ворота суперника після помилки голкіпера Північної Македонії, який віддав м'яч прямо у ноги італійця. Але дев'ятка Італії пробив дуже легко.

Іммобіле сильно пробивав у падінні. Голкіпер кінчиками пальців зумів перевести м'яч на кутовий.

Наприкінці першого тайму Іммобіле сигналізував арбітру про гру рукою у виконанні гравця гостей. Але суддя не повівся на провокації.

Єдиний гол, який став фатальним для італійців

У другій частині зустрічі господарі продовжили своє тотальне домінування на футбольному полі.

Однак все вирішив один удар вже у компенсований арбітром до основного матчу час. Голкіпер вибив м'яч далеко від власних володінь, Трайковскі отримав скидку головою та наважився на дальній удар. Александр більярдним ударом прошив сітку воріт Італії – 0:1.

Команда так раділа голу, що вибігла разом із тренерами на футбольне поле.

Північна Македонія несподівано вибила Італію у півфіналі відбору чемпіонату світу-2022.

Італія – Північна Македонія відеоогляд матчу