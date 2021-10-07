Италия прервала невероятную серию без поражений, которая началась матчем против Украины

Сборная Италии потерпела поражение впервые за 3 года. Итальянская сборная 6 октября уступила Испании в полуфинале Лиги наций.

Италия не проигрывала 37 матчей

Поражение в матче с Испанией стало первым для Италии с 10 сентября 2018 года. Тогда "скуадра адзурра" проиграла Португалии в матче Лиги наций (0:1).

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После того поражения Португалии команда Роберто Манчини провела 37 матчей без неудач. Это – новый мировой рекорд.

Серия сборной Италии началась 10 октября 2018 года товарищеским поединком против Украины. Игра завершилась ничьей 1:1.

Италия – Украина видеообзор

Благодаря беспроигрышной серии сборной Италии удалось выиграть Евро-2020. На чемпионате Европы Италия выиграла 4 матча в основное время, один в дополнительное и два – в серии пенальти.