Італія не програвала 37 матчів

Поразка в матчі з Іспанією стала першою для Італії з 10 вересня 2018 року. Тоді "скуадра адзурра" програла Португалії в матчі Ліги націй (0:1).

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Після тієї поразки Португалії команда Роберто Манчіні провела 37 матчів без невдач. Це – новий світовий рекорд.

Серія збірної Італії розпочалася 10 жовтня 2018 року товариським поєдинком проти України. Гра завершилася нічиєю 1:1.

Італія – Україна відеоогляд



Завдяки безпрограшній серії збірній Італії вдалося виграти Євро-2020. На чемпіонаті Європи Італія виграла 4 матчі в основний час, один у додатковий та два – у серії пенальті.