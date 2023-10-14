Италия без проблем разобралась с карликом и снизила шансы Украины на выход на Евро

Команда Лучано Спаллетти даже с кадровыми проблемами уверенно выиграла встречу с Мальтой. Это возвращает "Скуадру Адзуру" в статус фаворитки в дуэли из Украины.

Италия – Мальта 4:0

Голы: Бонавентура, 23, Берарди, 45+1, 64, Фраттези, 90+4.

В субботу, 14 октября, в группе С отбора на Евро-2024, где играет сборная Украины, прошли матчи седьмого тура. Команда Сергея Реброва на классе одолела Северную Македонию (2:0), пишет 24 канал.

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Кадровые проблемы Италии

Это позволило украинцам выйти на второе место в группе. Впрочем, главный оппонент в борьбе за выход на чемпионат Европы Италия имела на две сыгранные игры меньше. Первую из них "Скуадра Адзура" отыграла вечером.

Команда Лучано Спаллетти встречалась дома с главным аутсайдером квинтета Мальтой. Несмотря на некоторые кадровые проблемы (отсутствие Тонапли, Иммобиле, Дзакканьи, Дзаньоло и Кьезы), островной карлик не смог дать бой действующим чемпионам Европы.

Без проблем с карликом

Итог встречи решили два гола в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Бонавентура, который подхватил мяч после борьбы Кина с защитником Мальты и выстрелил в дальнюю "девятку".

А перед самым перерывом счет удвоил Берарди. Нападающий Сассуоло получил мяч от Бареллы на входе в площадку и красивым обводным ударом отправил его в сетку. Еще один гол Доменико забил во втором тайме, замкнув прострел от Дармиана.

Довершил разгром Фраттези, который в прошлом месяце оформил дубль Украине. Хавбек Интера вышел на замену и отличился на четвертой компенсированной минуте.

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Гонка с Украиной продолжается

Таким образом, Италия одержала вторую победу во главе с Лучано Спаллетти. "Скуадра Адзура" догнала Украину, потеснив ее со второго места. Команды имеют поровну очков, но у Италии есть игра в запасе и преимущество в очной встрече (2:1).

Так что все идет к тому, что подопечных Реброва в последнем туре "дома" против итальянцев будет устраивать только победа. При этом если Италии еще и выиграет два матча перед этим (против Англии и Северной Македонии), то нашу команду устроит лишь успех в два гола.