Італія – Мальта 4:0

Голи: Бонавентура, 23, Берарді, 45+1, 64, Фраттезі, 90+4.

У суботу, 14 жовтня, у групі С відбору на Євро-2024, де грає збірна України, пройшли матчі сьомого туру. Команда Сергія Реброва на класі здолала Північну Македонію (2:0), пише 24 канал.

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Кадрові проблеми Італії

Це дозволило українцям вийти на друге місце у групі. Втім головний опонент у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи Італія мала на дві зіграні гри менше. Першу із них "Скуадра Адзура" відіграла ввечері.

Команда Лучано Спаллетті зустрічалась вдома із головним аутсайдером квінтету Мальтою. Попри деякі кадрові проблеми (відсутність Тонаплі, Іммобіле, Дзакканьї, Дзаньоло та К'єзи) острівний карлик не зміг дати бій чинним чемпіонам Європи.

Без проблем із карликом

Результат зустрічі вирішили два голи у першому таймі. На 23 хвилині рахунок відкрив Бонавентура, який підхопив м'яч після боротьби Кіна із захисником Мальти та вистрілив у дальню "дев'ятку".

А перед самою перервою рахунок подвоїв Берарді. Нападник Сассуоло отримав м'яч від Барелли на вході у майданчик та красивим обвідним ударом відправив його у сітку. Ще один гол Доменіко забив у другому таймі, замкнувши простріл від Дарміана.

Довершив розгром Фраттезі, який минулого місяця оформив дубль Україні. Хавбек Інтера вийшов на заміну та відзначився на четвертій компенсованій хвилині.

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Гонка з Україною триває

Таким чином, Італія здобула другу перемогу на чолі із Лучано Спаллетті. "Скуадра Адзура" наздогнала Україну, потіснивши її з другого місця. Команди мають порівну очок, але у Італії є гра в запасі та перевага в очній зустрічі (2:1).

Тож все йде до того, що підопічних Реброва в останньому турі "вдома" проти італійців влаштовуватиме лише перемога. При цьому, якщо Італії ще і виграє два матчі перед цим (проти Англії та Північної Македонії), то нашу команду влаштує лише успіх у два голи.