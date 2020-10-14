Италия дома сыграла вничью с Нидерландами и продолжила серию без поражений: видео
14 октября Италия в домашнем матче Лиги наций разошлась ничьей с Нидерландами – 1:1.
Италия – Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини, 16 – ван де Беек, 25
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Команда Роберто Манчини вышла вперед на 16-й минуте после гола Пеллегрини. Гости отыгрались через девять минут – отличился Донни ван де Беек.
Видео гола Пеллегрини
Видео гола ван де Беека
- Для итальянцев это третья ничья в групповом турнире Лиги наций – подопечные Манчини с пятью очками идут на второй позиции.
- Нидерланды после стартовой победы над Польшей в трех следующих турах набрали лишь два пункта – сейчас команда Франка Де Бура занимает третью позицию.
- В ноябре Нидерланды будут принимать Боснию и Герцеговину, а затем сыграют на выезде с поляками. В Италии – домашняя игра с Польшей (15 ноября) и выезд к боснийцам тремя днями позже.