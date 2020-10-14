Італія вдома зіграла внічию з Нідерландами та продовжила серію без поразок: відео
14 жовтня Італія в домашньому матчі Ліги націй розійшлася нічиєю з Нідерландами – 1:1.
Італія – Нідерланди 1:1
Голи: Пеллегріні, 16 – ван де Беек, 25
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Команда Роберто Манчіні вийшла вперед на 16-й хвилині після голу Пеллегріні. Гості відігралися через дев'ять хвилин – відзначився Донні ван де Беек.
Відео голу Пеллегріні
Відео голу ван де Беека
- Для італійців це третя нічия в груповому турнірі Ліги націй – підопічні Манчіні з п'ятьма очками йдуть на другій позиції.
- Нідерланди після стартової перемоги над Польщею в трьох наступних турах набрали лише два пункти – зараз команда Франка Де Бура займає третю позицію.
- У листопаді Нідерланди прийматимуть Боснію і Герцеговину, а потім зіграють на виїзді з поляками. У Італії – домашня гра з Польщею (15 листопада) і виїзд до боснійців трьома днями пізніше.