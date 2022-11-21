Австрия – Италия 2:0

Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35

Обе сборные не пробились на чемпионат мира-2022, поэтому провели совместное товарищеское противостояние. Уже на первой минуте матча мяч мог побывать в воротах Австрии. Алаба опасно в подкате заблокировал прострел Димарко. Капитан хозяев поединка чуть не срезал мяч в свои ворота, пишет 24 канал.

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Однако в начале матча мяч побывал в сетке ворот, но Италии. Верратти потерял мяч в центральном поле, его перехватили Шлагер. Арнаутович отдал на свободного Шлагера, открывшего счет в поединке – 1:0.

Уже через две минуты Австрия создала еще один острый момент. Но удар Зайвальда был выше ворот.

Австрия делала у владений Доннарруммы все, что только хотела.

На 35-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу австрийцев. Алаба мощной пушкой прошил сетку ворот Доннаруммы. Такие мячи просто не берутся. Невероятный гол от капитана хозяев.

Забитцер дальним ударом проверил бдительность голкипера ПСЖ – Доннарумма был на месте.

В конце первого тайма был свой момент и в Италии. Полетано пробивал в острый угол – Линднер перевел мяч на угловой.

Во втором тайме команды обменялись моментами, но забить ни одна из сборных так и не смогла.

2:0 – победа Австрии.

Австрия – Италия: видеообзор матча