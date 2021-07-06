Мората сравнял счет в матче Испания – Италия, оставив в дураках шесть итальянцев: видео

Сборной Испании удалось сравнять счет в полуфинальном поединке против Италии. Отличился Альваро Мората.

Италия первой открыла счет в этом матче, когда на 60-й минуте голом отметился Кьеза. Испанцы сумели ответить лишь на 80-й минуте, когда забил Мората. При этом нападающий вышел на поле на 62-й минуте на замену.

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Оба гола в этом матче забили игроки итальянского Ювентуса. Кьеза и Мората выступают за клуб из Турина.

Начали атаку испанцы со своей половины поля. Ляпорт заметил никем не прикрытого Морату, отдав ему пас. Развернувшись к воротам соперника, форвард сделал рывок вперед, что было несколько неожиданно для итальянцев. А после этого отдал пас на Дани Ольмо. Обратный пас Мората получил уже на входе в штрафную, когда оппоненты остались позади. Поэтому перед ним были только ворота и голкипер Доннарумма. Мората без проблем пробил в угол ворот.

Стоит отметить, что Ольмо и Мората вдвоем обыграли сразу шесть соперников – Толой и Бонуччи не сумели помешать Ольмо, а Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла и Жоржиньо – Морате.

Видео гола Мораты в ворота Италии