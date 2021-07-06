Італія першою відкрила рахунок у цьому матчі, коли на 60-й хвилині голом відзначився К'єза. Іспанці зуміли відповісти лише на 80-й хвилині, коли забив Мората. При цьому нападник вийшов на поле на 62-й хвилині на заміну.
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Розпочали атаку іспанці зі своєї половини поля. Ляпорт помітив ніким не прикритого Морату, віддавши йому пас. Розвернувшись до воріт суперника, форвард зробив ривок вперед, що було дещо неочікувано для італійців. А після цього віддав пас на Дані Ольмо. Зворотній пас Мората отримав вже на вході у штрафний майданчик, коли опоненти залишилися позаду. Тож перед ним були лише ворота та голкіпер Доннарумма. Мората без проблем пробив у кут воріт.
Варто зазначити, що Ольмо та Мората вдвох обіграли одразу шість суперників – Толой та Бонуччі не зуміли завадити Ольмо, а К'єлліні, Ді Лоренцо, Барелла та Жоржиньо – Мораті.
Відео голу Морати у ворота Італії