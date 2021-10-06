Испания в большинстве ошеломила Италию и вышла в финал Лиги наций: видео

Сборная Испании стала первым финалистом второго в истории розыгрыша Лиги наций. В полуфинале чемпионы мира 2010 года одолели победителя Евро-2020 – сборную Италии.

Италия – Испания 1:2

Голы: Пеллегрини, 83 – Торрес, 17, 45+2

Удаление: Бонуччи, 42 (Италия)

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Сборные Италии и Испании имеют довольно богатую историю противостояний. Команды провели 34 матча, из которых Италия выиграла 9. Еще 12 поединков завершились в пользу испанцев. Остальные 13 поединков завершились вничью.

Наиболее свежий в памяти матч команд в полуфинале Евро-2020. После ничьей в основное и дополнительное время Италия выиграла в серии пенальти. Впоследствии команда Роберто Манчини выиграла финал и стала сильнейшей на континенте.

На пути к полуфиналу Лиги наций "скуадра адзурра" заняла первое место в группе 1. Итальянцы опередили Нидерланды, поляков и боснийцев. Испания в своей группе оставила позади Германию, Швейцарию и Украину.

Роковой дубль Торреса

Поединок на миланском "Сан-Сиро" начался с острого момента у ворот Испании. Федерико Кьеза получил мяч рядом со штрафным соперника и нанес удар издалека. Гостей от пропущенного гола спас Симон, отбив мяч.

Испания ответила мощной комбинацией в зоне Леонардо Бонуччи. Маркос Алонсо отдал пас в свободную зону на Сарабию, который выполнил неудачный прострел в штрафную.

"Красная фурия" заметно активизировалась после того, как проспала старт игры. На 17 минуте правый фланг обороны итальянцев снова дал трещину. Алонсо выполнил великолепный кросс с фланга на Торреса. Ферран опередил защитника итальянцев и отправил мяч в сетку – 1:0!

Видео гола Торреса



Буквально за какое-то мгновение "красная фурия" могла забить второй раз. Алонсо мощно пробил по воротам Доннаруммы. Голкипер, вероятно, занервничал из-за свиста миланских тифози и не сумел отбить мяч, который выскользнул из его рук и попал в стойку. От стыда вратаря Италии спас Бонуччи, который выбил мяч!

В середине первого тайма Италия за 2 минуты упустила два великолепных случая сравнять счет. Сперва Бернардески вошел в штрафную испанцев и решил поймать Симона на ошибке.

Федерико всем видом дал понять, что будет делать прострел, но вдруг коварно пробил в нижний угол. Симон успел среагировать и отбил мяч в стойку.

За минуту итальянские хавбеки "перекусили" Испанию в центре поля. В результате Эмерсон сделал прострел с левого фланга в штрафную на Инсинье. Лоренцо чудом промахнулся.

Антигерой Бонуччи

На 42 минуте Италия осталась в меньшинстве. Капитан итальянцев получил две желтых карточки и был удален с поля. Роберто Манчини решил не делать замену и хотел дождаться перерыва – зря!

Видео удаления Бонуччи



Испания воспользовалась отсутствием номинально центрального защитника в обороне соперника. Подопечные Луиса Энрике опять разорвали правый фланг "Скуадры Адзурры", и после великолепной комбинации Торрес ударом головой направил мяч в нижний угол!

Видео второго гола Торреса

Италия в шаге от камбэка

На второй тайм Испания вышла добивать раненого соперника. "Красная фурия" словно поймала кураж и играла по счету.

На 64 минуте динамичный Пино накрутил защитников Италии в штрафной и навесил на Оярсабаля. Игрок Реал Сосьедада выиграл второй этаж, но совсем немного не попал в створ ворот.

Испанская команда имела еще одну прекрасную возможность на 78 минуте. Пино исполнил сумасшедший разрезной пас в штрафной соперника на Алонсо. Маркос пробил низом, и Доннарумма сумел отбить мяч.

На 83 минуте интрига вернулась! Гол в ворота Испании ничего не предвещало: "красная фурия" выполняла угловой удар. Итальянцы выбили мяч, после чего Пино отдал неудачный пас назад.

Мяч перехватил Кьеза и вместе с Пеллегрини вылетел навстречу одинокому Симону. Два итальянских футболиста обыграли голкипера – 2:1.

Видео гола Пеллегрини



После пропущенного гола Испания не запаниковала, а отвела игру от своей половины поля. Это позволило команде Энрике удержать победу.

Италия прервала серию без поражений

Итальянская сборная не знала горечи поражений на протяжении 37 матчей подряд. "Скуадра адзурра" установила мировой рекорд.

До сих пор ни одной сборной не удавалось провести такое количество матчей подряд без поражений.

Предыдущее поражение Италии произошло тоже в Лиге наций. 10 сентября 2018 года итальянцы проиграли Португалии.

Беспроигрышная серия итальянцев началась в товарищеском матче против сборной Украины (1:1).

Соперник Испании по финалу определится 7 октября в матче Бельгия – Франция. Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 10 октября.