Матч между сборными Италии и Испании начнется в 22:00. Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Этот матч будет доступен на нескольких каналах в Украине

ТРК "Украина"

Футбол 1

Футбол 2

Все три канала входят в "Медиа Группа Украина". Так что там будет один комментатор матча. Но только на канале "Украина" трансляция будет полноформатной. На двух других каналах будут использованы "рамки". Трансляция начнется в 21:50, а сам матч – в 22:00.

Смотреть онлайн матч Италия – Испания можно будет на всех платформах, которые официально транслируют канал "Украина" онлайн. Среди них Oll.tv и Megogo.

Трансляция матча доступна и для владельцев пакетов мобильного оператора Киевстар. Доступ к трансляции матчей через мобильное приложение включен тарифных планов: Максимальный безлим, Максимальный безлим+, Безлим Extra, Безлим Extra+, Безлим Silver, Безлим Silver+, Безлим Gold, Безлим Platinum, Киевстар все вместе, Экстра, Киевстар все вместе Экстра, Регион.

У абонентов Vodafone тоже есть пакет "Футбол" с доступом к трансляции футбольных матчей. Но с 1 июня 2021 года он закрыт для новых подключений.