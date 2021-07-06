Матч між збірними Італії та Іспанії розпочнеться о 22:00. Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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Цей матч буде доступний на декількох каналах в Україні

ТРК "Україна"

Футбол 1

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Всі три канали входять в "Медіа група Україна". Тож там буде однаковий коментатор матчу. Але лише на каналі "Україна" трансляція буде повноформатною. На двох інших каналах будуть використані "рамки". Трансляція розпочнеться о 21:50, а сам матч – о 22:00.

Дивитися онлайн матч Італія – Іспанія можна буде на усіх платформах, які офіційно транслюють канал "Україна" онлайн. Серед них Oll.tv та Megogo.

Трансляція матчу доступна і для власників пакетів мобільного оператора Київстар. Доступ до трансляції матчів через мобільний додаток включений до тарифних планів: Максимальний безлім, Максимальний безлім+, Безлім Extra, Безлім Extra+, Безлім Silver, Безлім Silver+, Безлім Gold, Безлім Platinum, Київстар все разом, Екстра, Київстар все разом Екстра, Регіон.

У абонентів Vodafone теж є пакет "Футбол" з доступом до трансляції футбольних матчів. Але з 1 червня 2021 року він закритий для нових підключень.