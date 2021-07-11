Финальный матч Евро-2020 Италия – Англия начнется в 22:00. Номинальным хозяином поединка будет итальянская сборная.

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Наставник Италии Роберто Манчини выпустит на поле тот же состав, который победил Испанию в полуфинале. Зато Гарет Саутгейт доверил место в составе Триппье вместо Сака.

Италия – Англия: стартовые составы команд на финал Евро-2020

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Инсинье, Иммобиле.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Стерлинг, Маунт, Триппье, Кейн.