Финальный матч Евро-2020 Италия – Англия начнется в 22:00. Номинальным хозяином поединка будет итальянская сборная.
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Наставник Италии Роберто Манчини выпустит на поле тот же состав, который победил Испанию в полуфинале. Зато Гарет Саутгейт доверил место в составе Триппье вместо Сака.
Италия – Англия: стартовые составы команд на финал Евро-2020
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Инсинье, Иммобиле.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Стерлинг, Маунт, Триппье, Кейн.
- Сборная Англии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионатов Европы. До этого "Три льва" дважды проигрывали в полуфиналах. На Евро-2020 Англия выиграла группу D, в которой опередила Хорватию, Чехию и Шотландию.
- В плей-офф англичане прошли Германию, Украину и Данию.
- Итальянская сборная может во второй раз выиграть чемпионат Европы. На Евро-2020 "скуадра адзурра" победила в группе A – Турцию, Швейцарию и Уэльс.
- В плей-офф Италия была сильнее Австрии, Бельгии и Испании.