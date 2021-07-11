Фінальний матч Євро-2020 Італія – Англія розпочнеться о 22:00. Номінальним господарем поєдинку буде італійська збірна.
До теми Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія
Наставник Італії Роберто Манчіні випустить на поле той же склад, який переміг Іспанію у півфіналі. Натомість Гарет Саутгейт довірив місце у складі Тріпп'є замість Сака.
Італія – Англія: стартові склади команд на фінал Євро-2020
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, К'єлліні, Бонуччі, Емерсон, Верратті, Жоржиньо, Барелла, К'єза, Інсіньє, Іммобіле.
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунс, Магвайр, Шоу, Райс, Філліпс, Стерлінг, Маунт, Тріпп'є, Кейн.
- Збірна Англії вперше у своїй історії зіграє у фіналі чемпіонатів Європи. До цього "Три леви" двічі програвали у півфіналах. На Євро-2020 Англія виграла групу D, в якій випередила Хорватію, Чехію та Шотландію.
- У плей-офф англійці пройшли Німеччину, Україну та Данію.
- Італійська збірна може вдруге виграти чемпіонат Європи. На Євро-2020 "скуадра адзурра" перемогла у групі A – Туреччину, Швейцарію та Уельс.
- У плей-офф Італія була сильнішою за Австрію, Бельгію та Іспанію.