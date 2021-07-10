Італія – Англія: де дивитися

Трансляція матчу Італія – Англія буде відбуватися одразу на трьох телеканалах: "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2". Всі вони входять в одне медіагрупу, тож і коментатори матчу будуть одні й ті ж. При цьому лише на каналі "Україна" буде повноформатна трансляція, натомість на двох інших буде присутня рамка.

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Трансляція розпочнеться о 21:50, а сам матч – о 22:00.

Дивитися онлайн матч Італія – Англія можна буде на усіх платформах, які офіційно транслюють канал "Україна" онлайн. Серед них Oll.tv та Megogo.

Доступна буде трансляція матчу і в додатках мобільних операторів Київстар та Vodafone