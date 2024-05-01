Нарушили рекомендации МОК: в Италии включили гимн России в честь "нейтрального" велогонщика

Российские спортсмены продолжают участвовать в международных соревнованиях, прикрываясь нейтральным статусом. Однако отдельные организаторы пренебрегают правилами МОК и возвращают символы страны-агрессора.

Позорный инцидент произошел во время шоссейной велогонки для спортсменов в возрасте до 23 лет Vicenza Bionde-2024, которую выиграл "нейтральный" россиянин Виктор Бугаенко. На церемонии награждения организаторы включили гимн России.

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Провокация или сознательное нарушение

На грубое нарушение рекомендаций МОК обратили внимание исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт и президент Федерации велосипедного спорта Украины Андрей Гривко. Они подписали письмо адресованное руководству Международного олимпийского комитета и Федерации велосипедного спорта Италии.

В нем украинская сторона требует провести расследование инцидента и принять меры по недопущению таких нарушений. А также призывает усилить контроль за соблюдением федерациями и организаторами международных соревнований рекомендаций МОК по нейтральному статусу спортсменов из России и Белоруссии.

Условия допуска к соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров