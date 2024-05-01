Нарушили рекомендации МОК: в Италии включили гимн России в честь "нейтрального" велогонщика
Источник:НОК Украины
Российские спортсмены продолжают участвовать в международных соревнованиях, прикрываясь нейтральным статусом. Однако отдельные организаторы пренебрегают правилами МОК и возвращают символы страны-агрессора.
Позорный инцидент произошел во время шоссейной велогонки для спортсменов в возрасте до 23 лет Vicenza Bionde-2024, которую выиграл "нейтральный" россиянин Виктор Бугаенко. На церемонии награждения организаторы включили гимн России.
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Провокация или сознательное нарушение
На грубое нарушение рекомендаций МОК обратили внимание исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт и президент Федерации велосипедного спорта Украины Андрей Гривко. Они подписали письмо адресованное руководству Международного олимпийского комитета и Федерации велосипедного спорта Италии.
В нем украинская сторона требует провести расследование инцидента и принять меры по недопущению таких нарушений. А также призывает усилить контроль за соблюдением федерациями и организаторами международных соревнований рекомендаций МОК по нейтральному статусу спортсменов из России и Белоруссии.
Условия допуска к соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров
- Напомним, что в начале марта 2023 года МОК рекомендовал федерациям вернуть к соревнованиям представителей стран-агрессоров.
- Для участия в турнирах спортсмены из России и Беларуси допускались только в нейтральном статусе.
- Спортсмены, которые поддерживают войну против Украины не допускаются к соревнований.
- Атлеты должны соревноваться без всякой государственной символики России и Беларуси. Именно этот пункт был нарушен организаторами велогонки в Италии.