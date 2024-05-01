Ганебний інцидент відбувся під час шосейної велогонки для спортсменів віком до 23 років Vicenza Bionde-2024, яку виграв "нейтральний" росіянин Віктор Бугаєнко. На церемонії нагородження організатори включили гімн Росії.

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Провокація чи свідоме порушення

На грубе порушення рекомендацій МОК звернули увагу виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт та президент Федерації велосипедного спорту України Андрій Грівко. Вони підписали лист адресований керівництву Міжнародного олімпійського комітету та Федерації велосипедного спорту Італії.

У ньому українська сторона вимагає провести розслідування інциденту та вжити заходів по недопущення таких порушень. А також закликає посилити контроль за дотриманням федераціями та організаторами міжнародних змагань рекомендацій МОК щодо нейтрального статусу спортсменів з Росії та Білорусі

Умови допуску до змагань спортсмені з країн-агресорів