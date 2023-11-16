Топовый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик, владеющий престижными чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO, IBO и IBF, прокомментировал назначение новой даты боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде.

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Усик: День титула определен

Победитель "боя века" станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе. Усик это прекрасно осознает, поэтому готовится к историческому событию.

День титула определен! История, вот и я,

– написал Усик в посту с постером боя, опубликованном на странице 36-летнего украинца в Инстаграм.

Ожидалось, что Усик и Фьюри проведут бой 23 декабря этого года. Однако противостояние пришлось отложить из-за неожиданно тяжелого сражения "Цыганского короля" со звездой MMA Фрэнсисом Нганну.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном уровне. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.