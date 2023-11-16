Топовий український боксер надважкої ваги Олександр Усик, який володіє престижними чемпіонськими титулами за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, прокоментував призначення нової дати бою з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді.

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Усик: День титулу визначено

Переможець "бою століття" стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні. Усик це чудово усвідомлює, тому готується до історичної події.

День титулу визначено! Історія, ось і я,

– написав Усик у пості з постером бою, що опублікований на сторінці 36-річного українця в Інстаграм.

Очікувалося, що Усик та Ф'юрі проведуть бій 23 грудня цього року. Однак протистояння довелося відкласти через неочікувано важкий бій "Циганського короля" із зіркою MMA Френсісом Нганну.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.