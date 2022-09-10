Звездный экс-игрок Динамо вспомнил, как королева Елизавета II пригласила его на медленный танец

Валерий Поркуян был звездой сборной СССР на ЧМ-1966. Тогда игрок Динамо удостоился чести не только познакомиться с монархиней Великобритании, но и потанцевать с ней.

В четверг мир шокировало известие о смерти королевы Елизаветы II. Монархиня правила Великобританией 70 лет и умерла в 96 в своей резиденции в Балморале (Шотландия).

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Королева ранее нередко была причастна к футболу и посещала самые выдающиеся спортивные события, проходившие в Великобритании. Одним из таких был чемпионат мира по футболу 1966 года.

Тогда Елизавете II было 40 лет и она посетила матч-открытие, а также финал турнира, где сборная Англии одержала свою пока единственную победу на ЧМ. Также с королевой встречались и игроки сборной СССР, о чем после ее смерти вспомнил лидер сборной Валерий Поркуян.

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"Когда чемпионат мира финишировал, для всех четырех команд-призеров королева устроила официальный прием с банкетом в ее резиденций в Лондоне. Помню, мы оказались в прекрасном праздничном зале, где все было торжественно. На этом мероприятии присутствовали известные футболисты, отличившиеся на турнире или выступали на подобных первенствах не раз.

Елизавета II поразила своими манерами. С каждым из участников чемпионата мира она поздоровалась и поклонилась. Ей меня представили, объяснив, что я самый лучший бомбардир советской сборной. Она пожала мне руку и пожелала удачи. Что говорить, приятно было услышать добрые слова от персоны такого масштаба.

А после банкета, когда футболисты могли позволить себе немного расслабиться и немного выпить, были танцы. В этот момент произошла приятная неожиданность. Из состава советской сборной королева выбрала меня для танца и через мгновение мы уже двигались вместе в такт музыки. Это был обычный медленный танец. Мы не общались, ведь я не владел английским. Да и королева, соблюдая определенные требования этикета, к разговорам не прибегала. Мы просто мило плясали. Ревновала ли жена? Та нет. Она мне сказала: "К такой знаменитой женщине можно и не ревновать". Затем партнеры все время меня "травили", вплоть до следующего чемпионата мира,

– вспоминает Поркуян.

Отметим, что на том ЧМ Валерий забил четыре мяча, отыграв в трех матчах. Больше его забивали только Эйсебиу (9) и Хельмут Халлер (6). На Мундиале-1966 сборная СССР заняла четвёртое место.

Тогда Поркуян выступал за "Динамо". с которым за три года взял три чемпионства СССР. Также Валерий за свою карьеру выступал в Звезде, Черноморце и Днепре.