История чуда из НХЛ: как болельщица случайно спасла жизнь сопернику, а клуб отблагодарил ей

Начало 2022 года подарило одну из замечательных историй в НХЛ, которая закончилась счастливо. Болельщица хоккейного клуба Сиэтл спасла жизнь экипировщику команды Ванкувер, заметив злокачественную родинку на его шее.

Принципиальное дерби

В этом сезоне НХЛ дебютировала новая команда – Сиэтл Кракен. Первый домашний матч команда сыграла 23 октября против Ванкувера. Хотя история клуба только начинается, но именно Ванкувер теперь считается едва ли не главным соперником для них. Причина – города довольно близко друг от друга (на расстоянии 229 километров), хоть и в разных странах.

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Но именно на этом матче произошло то, что спасло жизнь человеку. Речь идет об ассистенте менеджера по экипировке Ванкувера Брайане Хэмилтоне. Он увидел, как девушка, которая сидела за скамьей запасных, попросила прочитать сообщение на ее телефоне. На нем было написано, что родинка на его шее похожа на злокачественную. Поэтому она попросила, чтобы он показал ее врачу.



Девушка написала сообщение на своем телефоне / Фото AP Photo

Опасное подтверждение

После этого сообщения Брайан Хэмилтон показал ее врачам. Родинку вырезали и отправили на анализы, которые и подтвердили, что это была злокачественная меланома, провоцирущая рак кожи.

Поиск спасительницы

2 января 2022 года Сиэтл во второй раз принимал Ванкувер на своей площадке. Перед этим матчем в твиттере команды было опубликовано письмо Хэмилтона, в котором он рассказал данную историю. А также попросил помощи найти эту болельщицу. О ней он не знал ничего, кроме того, что она была на той игре.

"Она продлила мне жизнь. У меня замечательная семья, дочка. Она спасла мне жизнь. Она тот человек, который это сделал. Ей нужно знать, что ее усилия не были напрасными", – заявил перед матчем Хэмилтон.

Соцсети активно начали поиск девушки, которая помогла Хэмилтону. И таки нашли. Ее зовут Надя Поповичи. Она после окончания университета некоторое время была волонтером в онкологическом отделении больницы, поэтому немало знала о том, как выглядят злокачественные образования на коже.

Благодарность за спасенную жизнь

Девушка пришла на матч Сиэтла против Ванкувера, где встретилась с Хэмилтоном. Там он уже лично еще раз поблагодарил за то, что она спасла его.

А уже во время самого матча на арене объявили, что оба клуба – Сиэтл и Ванкувер – выделят 10 тысяч долларов на обучение Нади Поповичи в медицинском университете. Также сбор средств в размере 25 тысяч долларов на обучение начали и болельщики.