Историческое "золото" и неудержимая Лузан: гребцы из Украины разорвали чемпионат мира в Дании

В датском Копенгагене завершился чемпионат мира по гребле. Украинская сборная получила пять наград, три из которых "золотые".

Лучший результат за историю Украины

В течение четырех дней гребцы соревновались за награды чемпионата мира в Дании. 24-летняя Людмила Лузан вновь стала наиболее успешной в украинской команде.

Вот это да Украинки Лузан и Четверикова выиграли историческое "золото" чемпионата мира по гребле

"Сине-желтые" завершили соревнования с пятью наградами.

Медали Украины на чемпионате мира в Дании

"Золото" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров – Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Этот украинский дуэт недавно феерил на Олимпиаде-2020. Девушки стали серебряными призерами в Токио в этом же дуэте.

Украинская каноэ-четверка в составе Виталия Вергелеса, Андрея Рыбачка, Юрия Вандюка и Тараса Мищука стала лучшей в Копенгагене в заплыве на 500 метров.

В байдарке-четверке украинцы Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин взобрались на самую высокую ступеньку подиума.

Людмила Лузан стала второй в каноэ-двойке на 500 метров. Бронзу в каноэ-четверке на дистанции 500 метров завоевали Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова.



Людмила Лузан снова лучшая в составе Украины / Фото Федерации каноэ Украины

Украина заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира – 5 наград. Наши гребцы пропустили мимо себя только Венгрию и Беларусь. За спиной Украины остановились представители ФКР (Федерация каноэ России).

Также украинские гребцы установили несколько рекордов и исторических достижений. Лузан и Четверикова завоевали для Украины историческое "золото" чемпионата мира в женском каноэ.

Людмила стала настоящим открытием для нашей страны. 24-летняя спортсменка завоевала аж три награды чемпионата мира в Дании.

Это лучшее достижение в истории украинской гребли на таком уровне соревнований. До этого самой высокой была восьмая позиция в 2001 году.