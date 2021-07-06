Историческое возвращение: возрожденный Металлист сыграл свой первый матч

6 июля 2021 , 12:35
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ФК Металлист

Харьковский Металлист вернулся на футбольное поле. Команда Александра Кучера с победы стартовала на тренировочных сборах перед сезоном.

Возрождение таки состоялось

Свой первый матч Металлист под новым-старым названием, гербом и традиционными цветами провел на стадионе "Солнечный". Соперником харьковчан была Победа из Днепра.

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Гол полузащитника Евгения Подлепенеца позволил харьковскому клубу одержать минимальную победу. Следующий контрольный спарринг команда Александра Кучера проведет 6 июля против чемпиона области Квадро.

"Желто-синие" в последний раз официально выступали в клубных соревнованиях украинского чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского Динамо. 1878 дней фанаты из Харькова не могли болеть за любимый Металлист.

  • Среди известных футболистов за команду сыграли Рыбка, Танчик, Люлька, Цуриков, Банада,Поступаленко и Фомин. С таким мощным составом команда вполне может претендовать на повышение в классе. Сейчас клуб выступает в Первой лиге в шаге от УПЛ.
Автор: Софія Кулай