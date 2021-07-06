Відродження таки відбулось
Свій перший матч Металіст під новою-старою назвою, гербом та традиційними кольорами провів на стадіоні "Сонячний". Суперником харків'ян була Перемога з Дніпра.
Оце так УПЛ тримайся: відроджений Металіст став абсолютним чемпіоном Другої ліги
Гол півзахисника Євгена Підлепенеця дозволив харківському клубу здобути мінімальну перемогу. Наступний контрольний спаринг команда Олександра Кучера проведе 6 липня проти чемпіона області Квадро.
"Жовто-сині" востаннє офіційно виступали у клубних змаганнях українського чемпіонату 14 травня 2016 року у домашньому матчі УПЛ проти київського Динамо. 1878 днів фанати з Харкова не могли вболівати за улюблений Металіст.
- Серед відомих футболістів за команду зіграли Рибка, Танчик, Люлька, Цуріков, Банада,Поступаленко та Фомін. Із таким потужним складом команда сповна може претендувати на підвищення у класі. Зараз клуб виступає у Першій лізі за крок від УПЛ.