Відродження таки відбулось

Свій перший матч Металіст під новою-старою назвою, гербом та традиційними кольорами провів на стадіоні "Сонячний". Суперником харків'ян була Перемога з Дніпра.

Оце так УПЛ тримайся: відроджений Металіст став абсолютним чемпіоном Другої ліги

Гол півзахисника Євгена Підлепенеця дозволив харківському клубу здобути мінімальну перемогу. Наступний контрольний спаринг команда Олександра Кучера проведе 6 липня проти чемпіона області Квадро.

"Жовто-сині" востаннє офіційно виступали у клубних змаганнях українського чемпіонату 14 травня 2016 року у домашньому матчі УПЛ проти київського Динамо. 1878 днів фанати з Харкова не могли вболівати за улюблений Металіст.