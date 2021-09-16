Исторический гол Шерифа в ворота Шахтера может стать лучшим в Лиге чемпионов: видео

УЕФА определилась с претендентами на звание лучшего гола первого тура. Среди них результативный удар Адама Траоре с Шерифа, который он забил в ворота донецкого Шахтера.

Обидчик Шахтера и герой Шерифа

УЕФА объявила четверку самых красивых голов первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Среди них нет футболистов Динамо или Шахтера, так как украинские клубы еще пока не открыли отсчет голов на этой стадии.

Более о матче Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео

Кто претендует на награду

Антер Ребич (Милан) – в ворота Ливерпуля

Джек Грилиш (Манчестер Сити) – забил четвертый гол "горожан" в ворота СБ Лейпцига

Адам Траоре (Шериф) – в ворота донецкого Шахтера

Джордан Хендерсон (Ливерпуль) – победный гол в ворота Милана

Видео топ-4 самых красивых голов Лиги чемпионов

Как Траоре забил Шахтеру

На 16-й минуте Шериф воспользовался ошибкой игроков Шахтера. Хозяева выбежали в быструю атаку левым флангом, которая завершилась точным ударом Траоре. Защитник "горняков" Исмаили не удержал Адама, который открыл счет во встрече ударом в верхний угол ворот.

Траоре стал автором первого гола клуба из Молдовы в Лиге чемпионов. Напомним, что во втором тайме подопечные Юрия Вернидуба еще раз огорчили Андрея Пятова и получили "сухую" домашнюю победу 2:0.