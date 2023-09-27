Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы – Галатасарай возглавляет таблицу, а хозяева поля находятся в зоне вылета. В результате, фаворит одержал заслуженную победу благодаря единственному голу Мауро Икарди на 42-й минуте, пишет 24 Канал.

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Неоправданный креатив

Однако за 5 минут до этого именно аргентинец мог стать антигероем матча. Галатасарай получил право пробить пенальти, но игроки решили его выполнить нестандартно.

Керем Актюркоглу отдал пас на Мауро Икарди, а форвард турецкого гранда пробил мимо пустых ворот, когда голкипер уже был отыгран.

Смотрите видео курьезного пенальти

Однако эта пара в итоге и принесла победу Галатасараю. Ассистировал Икарди именно Актюркоглу.

Интересно. Дуэт Икарди – Актюркоглу являются наиболее результативными игроками чемпионата Турции после 5 туров. Аргентинец забил уже 7 голов и является лучшим бомбардиром лиги, а у турецкого футболиста 7 очков по системе гол плюс пас (3 гола и 4 ассиста).