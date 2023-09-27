Команди знаходяться на протилежних полюсах турнірної таблиці – Галатасарай очолює таблицю, а господарі поля знаходяться у зоні вильоту. У результаті, фаворит здобув заслужену перемогу завдяки єдиному голу Мауро Ікарді на 42-й хвилині, пише 24 Канал.
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Невиправданий креатив
Проте за 5 хвилин до цього саме аргентинець міг стати антигероєм матчу. Галатасарай отримав право пробити пенальті,але гравці вирішили його виконати нестандартно.
Керем Актюркоглу віддав пас на Мауро Ікарді, а форвард турецького гранда пробив повз порожні ворота, коли голкіпер уже був відіграний.
Дивіться відео курйозного пенальті
Проте ця пара в результаті й принесла перемогу Галатасараю. Асистував Ікарді саме Актюркоглу.