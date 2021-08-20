Испанский велогонщик вылетел за отбойник во время этапа "Вуэльты": эпическое видео

20 августа 2021 , 20:18
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Источник:

твитер Movistar Team

Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде вылетел с трассы во время 7-го этапа "Вуэльты". Инцидент произошел за 43 километра до финиша.

Вальверде вылетел за отбойник

Вальверде упал на вираже трассы и вылетел за ограждение. Несмотря на это, после консультации с врачами опытный испанский гонщик смог продолжить гонку. После того как Вальверде проехал еще несколько километров, он решил сойти с дистанции, посоветовавшись с партнерами по команде.

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Видео падения Вальверде

  • Общий зачет веломногодневки после шестого этапа возглавляет словак Примож Роглич. Алехандро Вальверде идет четвертым.
  • "Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября.
Автор: Юрій Семенюк