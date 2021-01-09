Іспанський клуб Бетіс потрапив у скандал через штурм Капітолію в США
Захоплення Капітолія в США 6 січня не обійшло і спортивний світ. Іспанській команді Бетіс довелося навіть виправдовуватися через це.
В соцмережах почали поширювати фотографії зі штурму Капітолія. На одну з тих, хто захоплював будівлю, "виявили" татуювання з гербом Бетіса.
Варте уваги Кого з російськомовних затримали за штурм Капітолія: ЗМІ з'ясували особу та деталі про неї
Читачі у твіттері вирішили про цю ситуацію спитати в самому клубі. Там відповіли доволі коротко.
"Це називається фотошоп. І доволі хороший", – заявили в клубі.
Як видно на інших фотографіях, у чоловіка там немає татуювання з гербом Бетіса.
Протестувальник, який захопив Капітолій / Фото Getty Images
Але й після цього в інтернеті почали поширювати іншу фотографію з Капітолія з гербом Бетіса. Цього разу нібито з прапором клубу ходив один з протестувальників по будівлі.
Але і ця фотографія виявилася фейком. На оригіналі чоловік ходить з прапором Конфедерації.
Заворушення у Вашингтоні: головне
- 6 січня В Конгресі США мали оголосити офіційні результати президентських виборів.
- Під стінами парламенту зібралися прихильники Дональда Трампа. Поки ще чинний президент США і надалі не погоджувався зі своєю поразкою. Тому закликав своїх прихильників прийти з протестом та висловити незгоду з результатами виборів.
- Самим протестом все не закінчилося. Прихильники Трампа вирішили прорватися всередину Капітолія, де і відбувалося засідання Конгресу. Розпочалися заворушення.
- Всередині будівлі сталася стрілянина. Загинуло щонайменше п'ятеро осіб, серед яких і один правоохоронець.
- Оголосити переможця виборів вдалося лише на наступний день – 7 січня. Новим президентом США стане Джозеф Байден. Інавгурація запланована на 20 січня.
- Штурм Капітолію розпочали розслідувати правоохоронці. До суду вже передали понад 50 справ.
- Після закликів Трампа до протестів, соцмережі заблокували його профілі. Мова йде про Twitter, Facebook та Instagram.
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною