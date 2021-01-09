Захоплення Капітолія в США 6 січня не обійшло і спортивний світ. Іспанській команді Бетіс довелося навіть виправдовуватися через це.

В соцмережах почали поширювати фотографії зі штурму Капітолія. На одну з тих, хто захоплював будівлю, "виявили" татуювання з гербом Бетіса.

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Читачі у твіттері вирішили про цю ситуацію спитати в самому клубі. Там відповіли доволі коротко.

"Це називається фотошоп. І доволі хороший", – заявили в клубі.

It's called Photoshop. It's quite famaous — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) January 8, 2021

Як видно на інших фотографіях, у чоловіка там немає татуювання з гербом Бетіса.



Протестувальник, який захопив Капітолій / Фото Getty Images

Але й після цього в інтернеті почали поширювати іншу фотографію з Капітолія з гербом Бетіса. Цього разу нібито з прапором клубу ходив один з протестувальників по будівлі.

Але і ця фотографія виявилася фейком. На оригіналі чоловік ходить з прапором Конфедерації.

A look at how security failures enabled a mob of Trump supporters to storm the U.S. Capitol https://t.co/xC3nQ7cFwn pic.twitter.com/dgXkA5TfFY — Reuters (@Reuters) January 7, 2021

Заворушення у Вашингтоні: головне

6 січня В Конгресі США мали оголосити офіційні результати президентських виборів.

Під стінами парламенту зібралися прихильники Дональда Трампа. Поки ще чинний президент США і надалі не погоджувався зі своєю поразкою. Тому закликав своїх прихильників прийти з протестом та висловити незгоду з результатами виборів.

Самим протестом все не закінчилося. Прихильники Трампа вирішили прорватися всередину Капітолія, де і відбувалося засідання Конгресу. Розпочалися заворушення.

Всередині будівлі сталася стрілянина. Загинуло щонайменше п'ятеро осіб, серед яких і один правоохоронець.

Оголосити переможця виборів вдалося лише на наступний день – 7 січня. Новим президентом США стане Джозеф Байден. Інавгурація запланована на 20 січня.

Штурм Капітолію розпочали розслідувати правоохоронці. До суду вже передали понад 50 справ.

Після закликів Трампа до протестів, соцмережі заблокували його профілі. Мова йде про Twitter, Facebook та Instagram.