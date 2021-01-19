В Испании состоялся суд над тремя футболистами, которых обвинили в распространении интимного видео. На скамье для подсудимых оказались Серхи Энрич, Антонио Луна и Эдди Сильвестр.

Серхи Энрич и Антонио Луна были обвинены в съемке и распространении видео сексуального характера, пишет Mundo Deportivo.

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В октябре 2016 года в интернете было распространено видео, где оба футболистов занимаются сексом с девушкой. Она же просит их снимать происходящее. Видео, скорее всего, снимал Эдди Сильвестр. Все трое в то время выступали за Эйбар.

Прокуратура и адвокаты потерпевшей требовали пять лет заключения для Серхи Энрича и Антонио Луны именно за запись полового акта без разрешения женщины и его распространения. Еще два года требовали для Эдди Сильвестра, который, вероятно, и распространил это видео. Кроме того, адвокаты требовали компенсацию для потерпевшей.

Суд в Сан-Себастьяне вынес приговор по этому делу. Серхи Энрич и Антонио Луна были признаны виновными в совершении преступления в виде раскрытия и разглашения секретов, которые затрагивают личные данные, раскрывающие сексуальную жизнь. Их приговорили к двум годам заключения. Эдди Сильвестр был оправдан.

Но как пишет испанское издание, футболистам, скорее всего, удастся избежать тюремного заключения. Каждый из них заплатит по 100 тысяч евро штрафа. Перед этим они заплатили по 110 тысяч евро компенсации потерпевшей.

Пока неизвестно, будут ли футболисты подавать апелляцию на это решение.

Отметим, что Серхи Энрич и дальше выступает за Эйбар. Зато Антонио Луна после 2016 года успел сыграть за Леванте и Райо Вальекано, а сейчас выступает за Жирону. Что касается Эдди Сильвестра, то он сейчас выступает за Альбасете. К слову, последний имеет гражданство Азербайджана и играет за тамошнюю сборную.