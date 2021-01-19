В Іспанії відбувся суд над трьома футболістами, яких звинуватили у розповсюджені інтимного відео. На лаві для підсудних опинилися Серхі Енріч, Антоніо Луна та Едді Сільвестр.

Серхі Енріч та Антоніо Луна були звинувачені та зйомці та розповсюджені відео сексуального характеру, пише Mundo Deportivo.

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У жовтні 2016 року в інтернеті було розповсюджено відео, де обоє футболістів займаються сексом з дівчиною. Вона ж просить їх це знімати те, що відбувається. Відео, скоріш за все, знімав Едді Сільвестр. Всі троє на той час виступали за Ейбар.

Прокуратура та адвокати потерпілої вимагали п'ять років ув'язнення для Серхі Енріча та Антоніо Луни саме за запис статевого акту без дозволу жінки та його розповсюдження. Ще два роки вимагали для Едді Сільвестра, який, ймовірно, й розповсюдив це відео. Окрім того, адвокати вимагали компенсацію для потерпілої.

Суд в Сан-Себастьяні виніс вирок у цій справі. Серхі Енріч та Антоніо Луна були визнані винними у скоєнні злочину у вигляді розкриття і розголошення секретів, які зачіпають особисті дані, що розкривають сексуальне життя. Їх засудили до двох років ув'язнення. Едді Сільвестр був виправданий.

Але як пише іспанське видання, футболістам, скоріш за все, вдасться уникнути тюремного ув'язнення. Кожен з них заплатить по 100 тисяч євро штрафу. перед тим вони заплатили по 110 тисяч євро компенсації потерпілій.

Поки невідомо, чи будуть футболісти подавати апеляцію на це рішення.

Відзначимо, що Серхі Енріч і далі виступає за Ейбар. Натомість Антоніо Луна після 2016 року встиг зіграти за Леванте та Райо Вальєкано, а зараз виступає за Жирону. Щодо Едді Сільвестра, то він зараз виступає за Альбасете. До слова, останній має громадянство Азербайджану та грає за тамтешню збірну.