Испанские СМИ курьезно перекрутили имена игроков Динамо перед матчем с Барселоной: фото
2 ноября 2021 , 17:01Читати новину українською
Источник:24 канал
Испанское издание sport.es опубликовало возможные составы на матч Динамо – Барселона. СМИ ошиблись в написании сразу трех фамилий футболистов киевского клуба.
Испанские СМИ неправильно написали название Динамо
Испанские СМИ написали неверно фамилии Николая Шапаренко, Дениса Бойко и Руслана Нещерета. Также издание ошиблось в названии киевского клуба.
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Как записали фамилии футболистов Динамо:
- Shparenko – замість Shaparenko
- Beyko – Boyko
- Neshcherat – Neshcheret
А вместо Dynamo Kyiv испанское издание написало Dinamo Kiev.
Состав Динамо по версии испанского издания sport.es / Скриншот
Подобные случаи происходят не в первый раз. Перед матчем между сборными Украины и Испании испанские СМИ неправильно написали фамилии украинских футболистов. Тогда журналисты спутали сразу 6 фамилий "сине-желтых".
- Матч между "Динамо" и "Барселоной" состоится 2 ноября на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 22:00.
- В среду, 20 октября, Динамо уступило Барселоне матчи Лиги чемпионов.