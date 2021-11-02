Испанские СМИ курьезно перекрутили имена игроков Динамо перед матчем с Барселоной: фото

Испанское издание sport.es опубликовало возможные составы на матч Динамо – Барселона. СМИ ошиблись в написании сразу трех фамилий футболистов киевского клуба.

Испанские СМИ неправильно написали название Динамо

Испанские СМИ написали неверно фамилии Николая Шапаренко, Дениса Бойко и Руслана Нещерета. Также издание ошиблось в названии киевского клуба.

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Как записали фамилии футболистов Динамо:

Shparenko – замість Shaparenko

Beyko – Boyko

Neshcherat – Neshcheret

А вместо Dynamo Kyiv испанское издание написало Dinamo Kiev.



Состав Динамо по версии испанского издания sport.es / Скриншот

Подобные случаи происходят не в первый раз. Перед матчем между сборными Украины и Испании испанские СМИ неправильно написали фамилии украинских футболистов. Тогда журналисты спутали сразу 6 фамилий "сине-желтых".