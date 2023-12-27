26-летний нападающий испанской Жироны и национальной сборной Украины Артем Довбик стал героем статьи на портале Vavel. Испанские журналисты написали статью о талантливом украинце, в которой были щедры на комплименты относительно его игровых качеств.

Читайте также: Три клуба Премьер-лиги мечтают подписать Довбика: кто положил глаз на украинского бомбардира

Довбик стал героем статьи в испанском издании

"Его 189 сантиметров роста делали его похожим на грубого и медленного игрока. Это оказалось далеким от истины: украинец является одним из самых быстрых и ловких форвардов лиги, а также отлично чувствует себя в игре в пас.

Довбик прекрасно понимает систему игры Мичела. Украинец умеет играть в пространстве, спиной к воротам, в одно касание и головой, что делает его форвардом без слабых мест", – говорится в статье Vavel.

В этом сезоне Довбик провел за Жирону 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 ассистов. Недавно Transfermarkt обновил цены на украинских легионеров Ла Лиги. Согласно данным портала, Довбик стоит 28 миллионов евро.

Важно. Жирона владеет 70 процентами прав на Довбика и планирует за них получить как минимум 25 миллионов евро. Остальные 30% разделены между двумя предыдущими клубами Артема – Днепром-1 и Мидтьюлланном.