Украина получила сенсационного соперника в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу

В Узбекистане продолжаются поединки плей-офф чемпионата мира-2024 по футзалу. В матче 1/8 финала между Испанией и Венесуэлой определился следующий соперник сборной Украины.

Испания – Венесуэла 1:2

Голы: Гомес, 24 – Виялобос, 13, Карреньо, 40

Фаворитом отчетного поединка небезосновательно считалась команда Испании. Действующие бронзовые призеры Евро-2022 еще ни разу не уступали на турнире, пишет 24 Канал.

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Сюрприз от аутсайдера

Зато футзалисты Венесуэлы только второй раз играли на чемпионатах мира. В 1/8 финала южноамериканцы попали с третьего места квартета F.

Испанцы в течение первой половины встречи преобладали над соперником. Они больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам венесуэльцев. Однако первыми забили именно аутсайдеры матча.

На 13-й минуте встречи вратарь Хосе Виялобос от собственных ворот перебросил голкипера испанцев. Гол оказался очень эффектным.

Видео гола Виялобоса

Футзальная "фурия роха" восстановила паритет в начале второго тайма. Рауль Гомес удачно сыграл на добивании и сделал счет равным – 1:1.

Однако это был день Венесуэлы! На последней минуте основного времени Виктор Карреньо ударом от стойки забил победный гол.

Венесуэла сенсационно победила Испанию и вышла в четвертьфинал Мундиаля. На этой стадии она встретится с командой Украины.

Матч Украина – Венесуэла состоится в воскресенье, 29 сентября. Игра начнется в 18:00.